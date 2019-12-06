Туск назвал Brexit одной из грандиозных ошибок Евросоюза

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Председатель Евросовета Дональд Туск во время пресс-конференции на саммите ЕС-Украина в Киеве, 8... Председатель Евросовета Дональд Туск во время пресс-конференции на саммите ЕС-Украина в Киеве, 8...
Председатель Евросовета Дональд Туск во время пресс-конференции на саммите ЕС-Украина в Киеве, 8...
Efrem Lukatsky/AP

Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что выход Великобритании из Евросоюза – это одна из самых масштабных ошибок в истории ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Brexit был «самым болезненным и самым печальным опытом» за пять лет его правления.

Также Туск добавил, что и для ЕС и для Великобритании было бы лучше, если бы не было Brexit.

Кроме того, бывший глава Евросовета сказал, что предчувствовал итоги голосования за два-три месяца до референдума в Британии.

До этого пятницу, 29 декабря, Дональд Туск передал свои полномочия руководителя Евросовета на официальной церемонии.

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