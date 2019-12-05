Посол РФ в Вашингтоне ответил на обвинения США в «связях» России с хакерами

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения Вашингтона в том, что правительство России имеет связи с задержанными ранее хакерами. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что американские власти под предлогом борьбы с киберугрозами расширила черные списки.

По мнению дипломата, данные обвинения являются беспочвенными и бездоказательными.

«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы,» — сказал Антонов.

При этом он выразил сожаление, что в Вашингтоне данную идею «старательно игнорируют», навешивая на Россию «ярлык киберпреступника».

Ранее власти США обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в кибермошенничестве. При этом по утверждению Минфина США, среди людей, замешанных в этом деле, есть два сотрудника ФСБ.

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