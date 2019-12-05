Помощник Зеленского раскрыл подробности плана «Б» в отношении Донбасса

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о план «Б» в отношении Донбасса, который рассматривает Киев на случай, если встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» пройдет не достаточно успешно. Об этом информирует РИА «Новости».

Он сказал, что Киев приложит максимум усилий для того, чтобы прекратить войну и добиться наступления мира дипломатическим путем.

«Но у нас есть план «Б», — произнес он.

Как уточняется, под планом «Б» подразумевается изоляция Донбасса стеной в дальнейшем.

Как известно, встреча лидеров «нормансдкой четверки» состоится 9 декабря в Париже.