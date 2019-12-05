Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане «Б» Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в «нормандском формате», который предусматривает изоляцию Донбасса стеной. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса».

Он отметил, что Киев сделает все возможное для прекращения войны и наступления мира с помощью дипломатии.

«Но у нас есть план Б», — сказал Ермак.

Он добавил, если минские договоренности «с четко определенным термином» не будут исполнены, тогда Украина станет «строить стену и жить дальше».

Как известно, встреча лидеров «нормансдкой четверки» состоится 9 декабря в Париже.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

— Закон о границе: ДНР претендует на всю Донецкую область