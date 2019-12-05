Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной
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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане «Б» Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в «нормандском формате», который предусматривает изоляцию Донбасса стеной. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса».
Он отметил, что Киев сделает все возможное для прекращения войны и наступления мира с помощью дипломатии.
«Но у нас есть план Б», — сказал Ермак.
Он добавил, если минские договоренности «с четко определенным термином» не будут исполнены, тогда Украина станет «строить стену и жить дальше».
Как известно, встреча лидеров «нормансдкой четверки» состоится 9 декабря в Париже.
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