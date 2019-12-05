Медведев: Порошенко не хотел мира, в эту же историю пытаются втянуть Зеленского

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко не хотел никакого мира в стране и являлся сторонником партии войны. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.

При этом премьер отметил, что в такую же историю пытаются втянуть действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Вот я сегодня к вам ехал, смотрел, там целый ряд политических сил, ведущие тоже политические силы сказали — вот все, идем на Майдан, встанем и будем кричать, что ни пяди нашей земли, ни в коем случае не принимать решений вопреки украинским интересам и так далее. Вроде бы и понятные слова, в то же время очевидно, что это удавка, которую пытаются на него (на Зеленского - ред.) накинуть так, чтобы он не посмел вообще выйти за те границы, которые были очерчены его предшественником», — сказал Медведев.

Глава правительства считает, что если бы беспорядки, начатые на Майдане, продолжились на Украине, Порошенко все еще был бы у власти.

В настоящее время, считает Медведев, все зависит от самого Зеленского, у которого высокий уровень поддержки населения.