Слуцкий назвал местью задержание в Херсонской области члена «Единой России»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что задержание члена севастопольского реготделения «Единой России» Игоря Кучерявого в Херсонской области является политической местью со стороны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Задержание СБУ члена «Единой России» Игоря Кучерявого - политическая месть. Киев продолжает охоту за крымчанами, отказавшимися признать антиконституционный переворот в 2014 году и подчиниться кровавой хунте Порошенко», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

По словам парламентария, реальной проблемой является факт возбуждения уголовных дел против 6 тыс. проживающих на территории Крыма россиян после референдума о присоединении полуострова к России.

«Мы будем пристально следить за ситуацией. Со своей стороны готовы оказать все необходимое содействие по парламентской линии для скорейшего освобождения Игоря Кучерявого», — заявил Слуцкий.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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