СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука

В СБУ заявили, что не проводили обыски в офисе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, передает RT.

Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Уважаемые журналисты... следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют», — заявила она.

Ранее депутат Верховной рады рассказал, что в Киеве вооруженные люди проводят обыски в офисе главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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