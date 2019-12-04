СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука
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В СБУ заявили, что не проводили обыски в офисе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, передает RT.
Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
«Уважаемые журналисты... следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют», — заявила она.
Ранее депутат Верховной рады рассказал, что в Киеве вооруженные люди проводят обыски в офисе главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
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