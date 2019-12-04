Трюдо высмеял Трампа за его опоздание на саммит НАТО

В сати появилось видео, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо высмеял на саммите НАТО в Лондоне президента США Дональда Трампа в окружении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что причиной язвительного замечания стало опоздание американского лидера на 40 минут на встречу с принцем Чарльзом и на встречу с канадским премьером. Макрону также пришлось менять расписание из-за американского президента.

«Он опоздал, потому что Трамп на 40 минут затянул пресс-конференцию», — сказал Трюдо.

Борис Джонсон переспросил, действительно ли это было так.

«Видели, как у его помощников челюсти упали?», — добавил премьер Канады.

На видео видно, что Макрон также внес свою лепту, но его речь не слышно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фото на память: лидеры стран НАТО на приеме в Букингемском дворце

— Столтенберг пошутил, что позавтракал за счет США на саммите НАТО