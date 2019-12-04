В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов из ФРГ
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал объявление персонами нон-грата двух работников российского посольства в Берлине. Об этом сообщает RT.
Морозова заявил, что будет сделан зеркальный ответ, так как не принято высылать граждан без всяких доказательств их виновности в чем-либо.
Он также отверг любую причастность к этому убийству.
Ранее в МИД Германии заявили об отправлении на родину двух сотрудников российского посольства из-за дела об убийстве гражданина Грузии, которого в августе 2019 года неизвестный велосипедист застрелил в районе Берлина. По подозрению в убийстве задержали россиянина.
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