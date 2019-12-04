Россия призвала США отказаться от «порочной визовой практики»

Посольство России в Вашингтоне призвало власти США перестать заниматься «порочной визовой практикой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

Там считают, что такие действия американской стороны ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами, а также «противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации».

В российском посольстве также надеются, что Вашингтон уйдет от такой практики.

«Хорошим сигналом стало бы удаление вводящей в заблуждение российских граждан «информации» на сайте посольства США в Москве», — говорится в сообщении диппредставительства.

Кроме того, российская сторона предложила американской прекратить «подкидывать дрова» в огонь вражды».

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