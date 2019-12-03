В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.

Решение об одобрении сценариев принимали участники координационного совещания и сам Зеленский.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что се эти сценарии принесут пользу Украине. Главным приоритетом работы по реинтергации он назвал создание неких «гуманитарных коридоров на линии соприкосновения» для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

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