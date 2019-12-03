Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ на нормандском саммите

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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в... Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Gleb Garanich/Reuters

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко («Батькивщина»), Петр Порошенко («Европейская солидарность») и Святослав Вакарчук («Голос») потребовали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский соблюдал рамки во время переговоров с Россией на нормандском саммите. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры партий выступили с совместным заявлением, в котором перечислили «красные линии» для Зеленского перед саммитом в Париже. В своем выступлении они попросили, чтобы глава страны не допустил нарушения национальных границ страны.

«Нет капитуляции!» — добавил экс-глава Рады Андрей Парубий.

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук потребовали, чтобы на саммите не было никаких компромиссов по Крымскому полуострову, по курсу Украины. Также, чтобы не было соглашения по выборам в Донбассе до якобы выведения российских войск и они потребовали не разрешать прекращать международные судебные процессы против России.