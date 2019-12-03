Столтенберг пошутил, что позавтракал за счет США на саммите НАТО
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что президент США Дональд Трамп оплатил ему завтрак на саммите НАТО в Лондоне. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это был, как всегда, отличный завтрак. У нас был омлет, сосиски, тосты и апельсиновый сок. Отличный завтрак, оплаченный, как всегда, США», — поделился Столтенберг.
Саммит НАТО проходит в Лондоне с 3 по 4 декабря.
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