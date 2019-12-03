МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

МИД Украины вызвало к себе посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что нота была предъявлена из-за заявления Ийдярто об автономии венгерского нацменьшинства на территории Украины и словами о блокировке Будапештом деятельности комиссии Украина — НАТО

«2 декабря в МИД Украины был приглашен посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто... было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства на Украине и блокировке венгерской стороной деятельности комиссии Украина — НАТО. Вручена нота протеста», — говорится в заявлении.

В конце ноября венгерский дипломат заявил, что Будапешт продолжит блокировку проведения комиссии Украина — НАТО из-за украинского закона об образовании.

В октябре текущего года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители страны наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Такое действие последовало после нарушений прав венгерского национального меньшинства со стороны Киева.

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