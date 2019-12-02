Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей ЛНР и ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после событий 2014 года. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

Зеленский отметил, что считает недостоверными данные опроса, согласно которым большинство жителей Донбасса хотят жить в России.

«Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину», — сказал украинский лидер.

Он также добавил, что «потерявшихся» жителей ЛНР и ДНР необходимо вернуть. Сбившимися с пути президент считает украинских граждан, которые получили российские паспорта, а также имеют социальную поддержку одновременно от Украины и России.

«Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, «те, кто за Россию» волны сами делать выбор.

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