Избран новый глава фракции эсеров в Мосгордуме

Председателем фракции «Справедливая Россия» в Московской городской думе избран депутат Магомет Яндиев, он сменил на данном посту Михаила Тимонова, сообщил ТАСС в понедельник источник в Мосгордуме.

«Фракция «Справедливая Россия» в Московской городской думе сменила руководителя, им избран Магомет Исаевич Яндиев. Причинами отставки Михаила Леонидовича Тимонова стали неисполнение функции лидера фракции, игнорирование ключевых заседаний Мосгордумы и фракции, отсутствие координационной деятельности», - сказал собеседник агентства .

Как уточнил ТАСС депутат Яндиев, он избран главой фракции «Справедливая Россия» 27 ноября. По его словам, члены фракции предложили в тот день Тимонову сложить полномочия главы депутатского объединения по собственному желанию, после чего состоялось голосование.

«При избрании руководителя фракции между ее членами была четкая договоренность, что ряд вопросов решаем исключительно коллегиально, в том числе назначение главы аппарата фракции. Но Михаил Тимонов самостоятельно принял данное решение, не предоставив членам фракции других кандидатов на эту должность. Также в процессе работы были иные вопросы, например, несогласованное с членами фракции проведение мероприятий, которое возможно в думе от имени депутатских объединений. То есть, Михаил проводил мероприятия, пользуясь именем фракции, но не согласовывал это с коллегами, также не проводилось общего собрания фракции перед принятием проекта бюджета Москвы на 2020-2022 годы, хотя Михаил Тимонов озвучивал на заседании позицию о бюджете от имени фракции», - сказал Яндиев.

Ранее депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение. Фракция «Справедливая Россия» в седьмом созыве Мосгордумы насчитывает троих депутатов, включая Яндиева и Тимонова, а также Александра Соловьева. При этом в фракцию «Единая Россия» вошли 19 депутатов, в постоянном депутатском объединении «Моя Москва» 5 членов, фракция КПРФ в новом созыве Мосгордумы насчитывает 13 членов. Также столичном парламенте вновь создана фракция партии «Яблоко», в ее состав вошли четыре депутата.