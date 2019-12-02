Пилоты самолета Путина заявили о сложной посадке в Киргизии

Пилоты самолета, на борту которого летел российский президент Владимир Путин, не без труда смогли посадить лайнер в Бишкеке 28 ноября. Об этом они рассказали в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

По словам летчиков, самолет было трудно посадить в Киргизии из-за густого тумана и изменчивой погоды, которая менялась каждые 15 минут. Погодные условия все сильнее ухудшались во время снижения самолета, но пилоты смогли с этим справиться.

«Не было даже видно желтых полос [при посадке]», — добавили летчики.

Отмечается, что посадка самолета с Путиным прошла успешно и без всякого риска для главы государства.

Путин приезжал в Бишкек на саммит ОДКБ.

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