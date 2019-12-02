Захарова ответила на желание Украины «принять пару областей» России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который заявил о желании страны «принять пару областей России». Об этом она сказал в эфире НСН.

Захарова негативно восприняла это заявление и желание Украины. Она напомнила, что одна из российских областей, входившая когда-то в состав украинской территории, вернулась обратно.

«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — подчеркнула Захарова.

Стоит отметить, что Кулеба заговорил о готовности Украины присоединить российские территории после слов председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что проявление национализма и притеснение малых народов может вызвать выход из состава Украины некоторых областей.

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