Сирия обвинила США во вмешательстве в деятельность конституционного комитета

МИД Сирии обвинил США в попытках вмешательства в работу сирийского конституционного совета. Об этом сообщает RT со ссылкой на выдержку из заявления внешнеполитического ведомства.

Там говорится, что высказывание Госдепа о женевских заседаниях конституционного комитета подтверждает попытки американской стороны вмешаться в дела других государств и навязать собственную повестку дня.

В МВД Сирии отметили, что работа Конституционного совета является сугубо межсирийским вопросом и никто иной не имеет права вмешиваться или оказывать поддержку какой-либо части переговорного процесса.

Ранее американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри выступил с заявлением, что для оказания помощи по восстановлению территории Сирии Вашингтону необходимо увидеть «заслуживающий доверия необратимый политический процесс».

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