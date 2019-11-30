Медведчук назвал попытку вернуть Донбасс силой самоубийством

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался в отношении предложений по возвращению Донбасса силовым путем. Об этом сообщает «112.ua».

Депутат осудил такой план, который предлагают украинские политики, а также отметил, что в случае, если Донбасс получит в составе Украины статус автономии это будет «капитуляцией».

По его мнению, такой вариант развития событий может обернуться для Киева самоубийством. Медведчук подчеркнул, что подобные предложения свидетельствуют об игнорировании национальных интересов Украины.

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