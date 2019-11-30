На Украине заявили об утрате смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По его мнению, смыслом теперь является «вот эта клятая газовая труба».

Молчанов считает, что украинская элита, стремясь заполучить как можно больше прибыли, прекратила реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.

Эксперт также отметил, что Украине нужно стать субъектной.

«Тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях», — заключил Молчанов.

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