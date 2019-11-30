Конгрессмены США жалуются на усталость от Трампа

Экс-конгрессмен и республиканец Чарли Дент рассказал о жалобах коллег, которые говорят ему об истощении и усталости от поведения американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Дента, многих конгрессменов приводит в бешенство то, что постоянно происходят «головокружительные моменты» с Трампом.

«Переход от одного коррупционного акта к другому», — добавил Дент.

Он отметил, что, вероятно, проголосовал бы за импичмент Трампа, если бы все еще находился в палате.

«Я думаю, что все и дойдет до уровня импичмента», — сказал экс-конгрессмен.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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