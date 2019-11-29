Эрдоган попросил средства для возвращения беженцев в Сирию
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Президент Турции Тайиип Эрдоган намерен провести переговоры с Британией, Германией и Францией о выделении стране средств для возвращения беженцев обратно в Сирию, передает ТАСС.
Уточняется, что переговоры должны состояться на полях саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря.
В частности, Эрдоган намерен запросить средства на финансирование турецкой политики в отношении сирийских беженцев, которых Анкара намерена вернуть на родину, но для чего необходимо создать там инфраструктуру.
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