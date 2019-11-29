Эрдоган попросил средства для возвращения беженцев в Сирию

Президент Турции Тайиип Эрдоган намерен провести переговоры с Британией, Германией и Францией о выделении стране средств для возвращения беженцев обратно в Сирию, передает ТАСС.

Уточняется, что переговоры должны состояться на полях саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря.

В частности, Эрдоган намерен запросить средства на финансирование турецкой политики в отношении сирийских беженцев, которых Анкара намерена вернуть на родину, но для чего необходимо создать там инфраструктуру.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп напомнил Эрдогану о миллионах беженцев

— Эрдоган угрожает Европе беженцами