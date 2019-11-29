Украинское посольство возмутилось из-за российского Севастополя в британском журнале

Посольство Украины в Великобритании заявило, что сильно расстроилось из-за указания Севастополя российским городом в журнале Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, находящийся в Лондоне. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter украинского диппредставительства.

Как сообщается, в последнем номере издания, Севастополь был назван городом в России.

«Мы крайне разочарованы», — говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве Украины призвали удалить неправильное отображение города и потребовали указать верную информацию насчет Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.