На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нищета в стране является следствием событий на майдане, который случился в 2013-2014 годы. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По ее мнению, из-за Майдана Украина стала «самой нищей, самой вымирающей, самой несчастной, самой болеющей».

Лукаш считает, что украинским властям в тот период нужно было воспользоваться «самыми жесткими методами наведения порядка».

Она также отметила, что только «нездоровый физически и психически человек» не видит связи между бедственным положением дел на Украине и Майданом.