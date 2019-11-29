Президент Чехии заявил, что лидеры ЧССР не должны сесть в тюрьму

Бывшие лидеры Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР), в отношении которых чешская полиция завела уголовные дела, не должны получить тюремный срок. Об этом в эфире телеканала Barrandov заявил президент Чехии Милош Земан.

По его словам, для людей, которые старше 90 лет, такое наказание не имеет смысла.

Чешский лидер предположил, что руководителей ЧССР не посадят в тюрьму.

«И это хорошо», — заключил Земан.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Чехии предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями экс-генсеку Коммунистической партии Чехословакии Милошу Якешу, бывшему председателю правительства социалистической республики Любомиру Штроугалу и Вратиславу Вайнеру, который был министром внутренних дел ЧССР.

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