Трамп заявил о желании «Талибана» заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Афганистан заявил о желании радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Глава США также рассказал о возобновлении переговоров с талибами во время своей встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Трамп отметил, что ранее, в сентябре текущего года, Соединенные штаты были близки к заключению мирного соглашения с радикалами, однако теракт в Кабуле, в котором погиб американский военнослужащий, стал причиной отказа от сделки.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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