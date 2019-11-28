Британский институт назвал Севастополь российским

Международный институт стратегических исследований, расположенный в Лондоне, назвал Севастополь российским городом. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.

Украинское посольство выразило свое разочарование этим фактом и попросило исправить ошибку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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