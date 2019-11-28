Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат написала заявление об увольнении на имя премьер-министра страны Алексея Гончарука.

«Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию», — говорится в документе.

При этом Зеркаль отметила, что, покинув пост, останется «дипломатом и неравнодушным человеком».