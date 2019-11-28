В Киеве подготовили три вопроса к встрече «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, какие вопросы подготовил Киев к саммиту «нормандской четверки» в Париже, передает «Интерфакс».

По его словам, прежде всего, Украина будет поднимать вопрос возвращения украинских пленных. Данилов отметил, что «речь идет не о десятках, а сотнях людей».

Второй вопрос, по словам главы СНБО, о прекращении огня по всей линии фронта на востоке Украины.

Он отметил, что в Киеве «нет желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины».

Третий вопрос, отметил Данилов, касается понимания того, что происходит с украинско-российской границей.

Кроме этого Данилов рассказал, что что у СНБО есть пять сценариев «возвращения оккупированных украинских территорий», однако уточнять их отказался.

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