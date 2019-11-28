Япония направила ноту протеста КНДР после запуска ракет

Японский МИД направил северокорейской стороне ноту протеста после того, как выяснилось, что страна запустила несколько ракет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно имеющимся данным, протест был направлен из одной страны в другую по дипломатическим каналам через посольство Японии в Пекине.

Также в Японии из-за действий КНДР было проведено срочное совещание в правительстве.

До этого появилась информация, что КНДР произвела пуски «неизвестного снаряда». Позднее в СМИ сообщалось, что Северная Корея запустила две ракеты, похожие на баллистические. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Стоит отметить, что Пхеньян неоднократно запускал баллистические ракеты.

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