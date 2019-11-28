Лавров посетит с рабочим визитом Рим
close
Глава российского МИД Сергей Лавров отправится в итальянскую столицу для участия в конференции «Средиземноморье - римский диалог», передает РИА «Новости».
Его визит запланирован на 5-7 декабря. В рамках посещения Рима Лавров также встретится с новым итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
Планируется, что министры обменяются мнениями по ряду вопросов по международной теме, а также ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и тд.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Итальянцы считают Путина крутым президентом