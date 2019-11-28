Лавров посетит с рабочим визитом Рим

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава российского МИД Сергей Лавров отправится в итальянскую столицу для участия в конференции «Средиземноморье - римский диалог», передает РИА «Новости».

Его визит запланирован на 5-7 декабря. В рамках посещения Рима Лавров также встретится с новым итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Планируется, что министры обменяются мнениями по ряду вопросов по международной теме, а также ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и тд.

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