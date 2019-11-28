Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что доля поддерживающих Зеленского сократилась в течении осени на 21%.

Также отмечается, что отрицательно к нему относятся 19% опрошенных. Этот показатель повысился на 12% за три месяца.

Кроме того, установлена популярность премьер-министра Украины Алексея Гончарука — 11% поддержки среди украинцев. Отрицательно к нему относятся 25% населения.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября 2019 года путем случайного выбора абонентов сотовой связи. В исследовании не принимали участия номера мобильных телефонов на территориях Донбасса. Всего было опрошено 1500 человек.

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