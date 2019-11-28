В Совфеде могут поддержать закон о выходном дне 31 декабря

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что сенаторы могут одобрить идею сделать 31 декабря выходным днем в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, это закон «толковый». Если 31 декабря сделают выходным днем, то это не разрушит баланс рабочего времени, если это не праздничный или выходной день.

Накануне стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем. Предполагается, что 31 декабря станет нерабочим днем, если этот день не выходной, согласно календарю. Как считают авторы законопроекта, это перенос позволит работникам и работодателем рациональнее использовать праздничные дни и соблюсти баланс интересов.

Вероятно, идея переноса возникла после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать 31 декабря выходным днем. При этом политик предложил также сократить продолжительность новогодних праздников.

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