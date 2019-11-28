В Совфеде обвинили США в призывах к давлению на РФ ради собственной выгоды

Российский сенатор Константин Косачев считает, что Соединенные Штаты перед нормандским саммитом специально призывают давить на Россию, чтобы получить от этого выгоду, сообщает РИА «Новости».

Он сделал такое заявление после слов представителя Госдепа Морган Ортагус, которая говорила, что США одобряют «сложные шаги» президента Украины Владимира Зеленского и обещают добиваться от партнеров давления на Россию с целью соблюдения минских соглашений.

По его мнению, для США важны только свои циничные интересы и выгода, которую они могут получить после давления на российскую сторону.

Косачев напомнил США, что нормандский саммит необходим для сближения стран, а не для того, чтобы оторвать украинскую сторону от России и привязать к себе.

«Пусть и ценой продолжающегося конфликта в Донбассе», — заключил Косачев.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание «Газеты.Ru») встретятся в Париже 19 декабря.

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