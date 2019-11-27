Депутаты утвердили новый состав Еврокомиссии

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Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе, 10 июля 2019 года Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе, 10 июля 2019 года
Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе, 10 июля 2019 года
Francois Lenoir/Reuters

Депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.

На голосовании на пленарной сессии в Страсбурге за предложенных комиссаров выступили 461 депутат, против — 157, воздержались — 89.

Отмечается, что состав утвержден на пятилетний срок.

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