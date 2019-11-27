Депутаты утвердили новый состав Еврокомиссии
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Депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.
На голосовании на пленарной сессии в Страсбурге за предложенных комиссаров выступили 461 депутат, против — 157, воздержались — 89.
Отмечается, что состав утвержден на пятилетний срок.
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