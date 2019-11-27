Пол участвовавшего в ликвидации главаря ИГ пса Конана вызвал бурное обсуждение в сети

В США чиновники не могут прийти к согласию, называя служебного пса из спецподразделения «Дельта» Конана, то «мальчиком», то «девочкой». Об этом сообщает The Washington Post.

Конан участвовал в операции по уничтожению лидера «Исламского государства» (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, где был ранен. 26 ноября американский лидер Дональд Трамп наградил собаку медалью и грамотой на крыльце Белого дома.

В течение последующих суток федеральные чиновники бурно обсуждали пол овчарки в сети.

Так, Трамп называл пса «мальчиком», как и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам. Представитель Министерства обороны США назвал собаку «девочкой», позже другой представитель Пентагона сделал заявление, что Конан — кобель.

Тем временем, советник Белого дома Келлианн Конвей отказалась комментировать сообщения о поле собаки, опасаясь скандала на гендерной почве.

Некоторые новостные агентства вовсе лишили «собаку пола», говоря о Конане в среднем роде.

Сотрудник Института Брукингса в области законодательства о национальной безопасности Сьюзен Хеннесси заявила, что, с одной стороны, это «очень глупая история», но с другой, это пример «неспособности получить ясную, достоверную информацию о безобидном и проверяемом факте из Белого дома и Министерства обороны».

Об уничтожении лидера ИГ Трамп сообщил в октябре, позже опубликовав на своей странице в Twitter фотографию собаки, получившей ранения во время рейда в сирийском Идлибе.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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