Трамп: импичмент только поможет мне выиграть выборы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/930/12830930/AP_19197645581338-pic905-895x505-25169.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что инициированное демократами расследование по импичменту только поможет ему одержать победу на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Трамп сделал во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

«Думаю, это нас приведет прямо к победе на тех выборах», — сказал Трамп.

В связи с проходившими в конгрессе ноябрьскими слушаниями по импичменту, американский лидер также отметил, что две последние недели остались за ним.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс

— Трампа позвали на слушания по импичменту

— Трамп: 75% американцев против импичмента президента