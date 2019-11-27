В США призвали признать Крым российским

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Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, призвал власти США «смириться» с тем, что Крым вошел в состав России.

Он рассказал о том, что Крым и Россия имеют общую историю. В связи с этим Голдстайн упомянул потери, которые были понесены при защите полуострова во время Второй мировой войны и Крымской войны.

Обозреватель также отметил, что Крым активно интегрировался в состав России.

Кроме того, по словам Голдстайна, большинство крупных стран Европы устали от экономических санкций, введенных в отношении Москвы из-за полуострова, а также убытков от них.

Также он считает, что из-за увеличения напряженности вокруг Крыма между США и Россией может произойти реальный военный конфликт.

Отмечается, что еще автор статьи просит дипломатов США договориться о «великой сделке», направленной на укрепление европейской безопасности.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.