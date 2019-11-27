Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, изучался вариант восстановления авиасообщения до наступления Нового года, но в связи с политическим кризисом в Грузии и акциями протеста на улицах Тбилиси, данный вопрос отложен.

Отмечается, что сейчас ситуация в республике по-прежнему небезопасна, несмотря на уменьшение «накала русофобии» в стране.

«Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с Грузией в одностороннем порядке, также как это было в июле 2019 года.

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