Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский напомнил, что он является главой государства, а не бизнесмен Игорь Коломойский, который решил в интервью The New York Times диктовать условия по отношениям Украины и России. Об этом сообщает «Украинская правда».

Зеленский отметил, что народ принимает решения по геополитическому вектору Украины относительно сближения с Европой или Россией. Также на это может влиять он, но не Коломойский.

До этого бизнесмен говорил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его мнению, это необходимо для экономического выживания страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коломойский высказался о необходимости восстановления российско-украинских отношений