Медведчук призвал Зеленского вернуть всех граждан Украины на родину

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук потребовал от лидера страны Владимира Зеленского вернуть всех граждан Украины на родину, передает Newsone.

Он уточнил, что президент должен думать обо всех украинских гражданах, а не только об удерживаемых лицах.

«Он должен ставить задачу возвращения всех граждан, которые живут на неконтролируемых территориях, потому что... это граждане Украины», — отметил он.

Медведчук добавил, что киевским властям необходимо убедить жителей самопровозглашенных республик Донбасса, что на Украине «им жить будет лучше».