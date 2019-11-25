Генсек НАТО назвал альянс единственным гарантом безопасности в ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался об альянсе как гаранте безопасности ЕС. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Он заявил, что НАТО является единственным гарантом безопасности на территории Евросоюза, а также добавил, что в связи с усилением России альянс привержен Балтийскому региону.

«Наши силы хранят мир и предотвращают конфликты», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что российский вопрос будет обсуждаться на встрече членов НАТО в Лондоне.

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