Генсек НАТО назвал альянс единственным гарантом безопасности в ЕС

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5... Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5...
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5...
Virginia Mayo/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался об альянсе как гаранте безопасности ЕС. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Он заявил, что НАТО является единственным гарантом безопасности на территории Евросоюза, а также добавил, что в связи с усилением России альянс привержен Балтийскому региону.

«Наши силы хранят мир и предотвращают конфликты», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что российский вопрос будет обсуждаться на встрече членов НАТО в Лондоне.

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