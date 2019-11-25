Зюганов назвал «чушью» идею Жириновского расширить пределы самообороны

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал «чушью» намерение лидера ЛДПР Владимира Жириновского внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны. Об этом он сказал «Газете.Ru».

«Я всякие глупости Жириновского не комментирую... Всякую чушь его я не хочу комментировать, время даром терять», — подчеркнул Зюганов.

До этого Жириновский аргументировал свое предложение тем, что граждане, которые защищали свою жизнь, дом и семью от насильников, бандитов и грабителей, в итоге часто сами оказываются в тюрьме, из-за существующей в России нормы о превышении пределов самообороны.

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