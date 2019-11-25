Зюганов назвал «чушью» идею Жириновского расширить пределы самообороны

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора... Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал «чушью» намерение лидера ЛДПР Владимира Жириновского внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны. Об этом он сказал «Газете.Ru».

«Я всякие глупости Жириновского не комментирую... Всякую чушь его я не хочу комментировать, время даром терять», — подчеркнул Зюганов.

До этого Жириновский аргументировал свое предложение тем, что граждане, которые защищали свою жизнь, дом и семью от насильников, бандитов и грабителей, в итоге часто сами оказываются в тюрьме, из-за существующей в России нормы о превышении пределов самообороны.

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