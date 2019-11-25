Крым хочет созвать международный трибунал по Керченскому инциденту

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет общественный трибунал по провокации, устроенной в прошлом году украинскими военными в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, трибунал планируется провести весной в 2020 году. Инициаторами трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе — международная ассоциация «Таврида».

Молохов добавил, что организаторы считают, что заседания нужно провести в разных странах с участием независимых экспертов.

«Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты, в том числе в области морского права», — сказал он.

Молохов считает, трибунал позволит разоблачить предвыборную провокацию экс-президента Украины Петра Порошенко.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. В ноябре 2019 года Россия передала Украине три задержанных корабля.

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