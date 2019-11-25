На выборах президента в Уругвае побеждает оппозиционер

Луис Лакалье Поу из правоцентристской Национальной партии побеждает во втором туре выборов президента Уругвая, после подсчета 97% бюллетеней. Об этом сообщает El Observador.

Так, он набирает 48,8% голосов.

Его противник, кандидат от партии «Широкий фронт» Даниэль Мартинес набирает 47,5% голосов.

По данным издания, чтобы изменить сложившийся результат, необходимо получить более 93% из числа необработанных бюллетеней.

Ожидается, что президент страны выступит с заявлением о в ближайшее время.

Граждане Уругвая выбирают президента во втором туре, так как в первом никто из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов. Выборы в государстве являются обязательными, за неявку без уважительной причины полагается штраф.