Люксембург призвал ЕС признать Палестину как независимое государство
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что членам Евросоюза необходимо обсудить вопрос признания Палестины как независимого государства, передает Der Tagesspiegel.
«Европейский союз должен обсудить, не пора ли всем странам — членам ЕС признать Палестину как государство», — сказал Ассельборн, утверждая, что в данном вопросе Брюссель мог бы выступить в качестве противовеса Вашингтону и ближневосточной политике США.
По его мнению, признание Палестины ЕС дает понимание, что палестинцы нуждаются в родине и государстве точно так же, как и израильтяне.
Ранее США признали еврейские поселения на территории Палестины, хотя международное сообщество не считает их частью Израиля. В Вашингтоне решили, что это поможет урегулированию палестино-израильского конфликта. Палестина же восприняла решение американских властей в штыки, обвинив администрацию американского президента Дональда Трампа в нарушении международных соглашений.
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