О ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата рассказал Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал историю о ставшей в кругах ООН мемом фразе советского дипломата Олега Трояновского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что в рамках одной из Генассамбей ООН Трояновский и его американский коллега подверглись нападению китайской радикальной неправительственной организации, в результате чего дипломаты были облиты красной краской.

В связи с инцидентом советский дипломат сказал, что «лучше быть красным, чем мертвым».

По словам Лаврова, эта фраза стала крылатой в ООН, а также была применена в качестве названия в статье британского общественного деятеля Бертрана Рассела о политике эпохи Холодной волны.