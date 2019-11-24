В Совфеде ответили на заявление Салливана об отношениях США и РФ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова кандидата на пост американского посла в России Джона Салливана о взаимоотношениях Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает RT.

Он возмутился высказыванием Салливана об «обязанности» Москвы выполнить Минские соглашения, что позволит сохранению взаимоотношений между странами.

Парламентарий добавил, что Россия принимает участие в договоре в качестве гаранта, как и Франция и Германия.

Либо будущий посол не читал эти соглашения, либо читая, увидел там что-то другое», — добавил Джабаров.

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