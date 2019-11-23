Медведев вручил партбилеты новым членам «Единой России»

Партбилеты «Единой России» в субботу получили губернаторы Мурманской и Брянской областей Андрей Чибис и Александр Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, а также президент Ростелекома Михаил Осеевский, передает ТАСС с 19-го съезда партии.

В частности, Осеевский возглавит создаваемую при генсовете рабочую группу по повышению удобства взаимодействия с партией.

В свою очередь председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал традицию вручения партбилетов на съездах «древней, уходящей еще в советский период».

«Но ничего плохого в ней нет», - резюмировал премьер.